Babadağ Belediyesi Sosyal Tesisleri hizmete açıldı

Babadağ ilçesinde önemli bir yatırım daha vatandaşların hizmetine sunuldu. Babadağ Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan modern Sosyal Tesisler, düzenlenen organizasyonlarla resmen hizmete açıldı. Babadağ Belediyesi'nin hayata geçirdiği tesis, ferah mimarisi ve donanımlı yapısıyla dikkat çekti. İlçede sosyal yaşamı canlandırması hedeflenen tesis; düğün organizasyonlarının yanı sıra nişan, kına gecesi, sünnet törenleri, toplantılar ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Geniş kapasitesi ve modern altyapısıyla her türlü organizasyona uygun hale getirilen tesis, Babadağlı vatandaşların en özel günlerini daha konforlu ve estetik bir ortamda gerçekleştirmesine imkan sağlayacak.

Murat Kumral, sosyal tesisin ilçe için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizin en özel anlarını en güzel şekilde yaşayacağı bu kıymetli yatırımın Babadağ'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. İlçemizin sosyal hayatına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ