Başkan Kumral; "24 yılın hikayesi AK Parti, Türkiye Yüzyılına eserler kazandırıyor"

DENİZLİ (İHA) – Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, AK Parti'nin Türkiye Yüzyılına yakışır eserler kazandırmaya devam ettiğini belirterek; "24 yılın hikayesi AK Parti 24 yaşında" dedi.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, AK Parti'nin kuruluşunun 24. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kumral, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan AK Parti'nin milletin iradesini merkeze alan, vesayet odaklarına boyun eğmeyen ve demokrasiyi güçlendiren bir anlayışla yola çıktığını belirtti.

Partinin, kurulduğu günden bu yana milletin umudu, güveni ve hizmetin adresi olduğunu vurgulayan Başkan Kumral, "24 yılda ülkemizi hayal ettiğimizin de ötesine taşıdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Babadağ'ımıza ve ülkemiz için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye, bugün bölgesinde ve dünyada güçlü bir konuma ulaştı. Milletin iradesiyle çıktığımız bu yolda, 24 yıldır Türkiye için çalışıyor, Türkiye için üretiyoruz. 24 yılın hikayesi AK Parti 24 yaşında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice hizmet dolu yarınlara. AK Parti'mizin 24. yılı milletimize, partimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ