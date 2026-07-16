Babadağ'da 15 Temmuz anma etkinlikleri - Son Dakika
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Babadağ'da 15 Temmuz anma etkinlikleri

Babadağ\'da 15 Temmuz anma etkinlikleri
16.07.2026 12:51  Güncelleme: 12:52
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Denizli'nin Babadağ ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında saygı yürüyüşü, resim sergisi ve anma programı düzenlendi. Kaymakam ve belediye başkanının katılımıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, binlerce vatandaş tek yürek oldu.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla saygı yürüyüşü, resim sergisi ve anma programı düzenlendi.

Babadağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şehitlere Saygı Yürüyüşü, resim sergisi ve anma programı düzenlendi. Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir ve Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral'ın katıldığı etkinliklerde, vatanın bölünmez bütünlüğü için can veren şehitlerin kabrini ziyaret edilerek etti. Şehitlerin dualarla anıldığı anma programında, yüzlerce vatandaşın katılım sağladığı saygı yürüyüşünde, Babadağlılar tek yürek oldu.

15 Temmuz anma programlarının şehitlere duyulan sarsılmaz sadakatin ifadesi olduğunu belirten Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Günün ilk ve en kutsal anında, Merkezefendi Kaymakamımız Sayın Abdullah Demir ve çok kıymetli protokolümüz ile birlikte, bu toprakları bizlere ebedi vatan kılan aziz şehidimizin kabrini ziyaret ettik. Kur'an-ı Kerim tilavetleri eşliğinde dualarımızı ederek kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla andık. Kabir ziyaretimizin hemen ardından ilçe protokolümüz ve binlerce vatansever hemşehrimizle birlikte Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'nde omuz omuza yürüdük. Milletimizin cesaretini resim sergisi ve anma programıyla yad ettik. Bizler bu vatanı sokakta bulmadık; şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin canıyla sulanan bu toprakları ebediyen korumaya ve milli iradeye mutlak sadakatle sahip çıkmaya kararlıyız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Babadağ'da 15 Temmuz anma etkinlikleri - Son Dakika

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