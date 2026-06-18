Babadağ'ın ekonomiye güç katacak yatırımda çalışmalar başladı - Son Dakika
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Babadağ'ın ekonomiye güç katacak yatırımda çalışmalar başladı

Babadağ\'ın ekonomiye güç katacak yatırımda çalışmalar başladı
18.06.2026 13:17  Güncelleme: 13:19
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Denizli'nin Babadağ ilçesinde, yerel ekonomiyi canlandırmak ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilecek Sanayi Sitesi Projesi için saha çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Murat Kumral, proje alanında incelemelerde bulundu.

Babadağ Belediyesi, ilçenin üretim kapasitesini artırmak ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla hayata geçireceği Sanayi Sitesi Projesi için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Murat Kumral, proje alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, ekonomiye katkı sağlaması ve esnafın ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenen Sanayi Sitesi Projesi için ilk çalışmalar başladı. Babadağ Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında saha incelemesi gerçekleştirildi. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kutlu ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte proje alanını ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Projenin ilçenin üretim gücüne önemli katkı sunacağını belirten Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Babadağ bizim en büyük sevdamız, hemşehrilerimize hizmet ise en büyük gayemizdir. İlçemize kazandırılacak Sanayi Sitesi Projesi alanında incelemelerde bulunduk. Babadağ'ımızın üretim gücüne güç katacak, esnafımıza yeni fırsatlar sunacak ve ilçemizin geleceğine değer katacak bu önemli yatırımın ilk adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kumral, hizmet belediyeciliği anlayışıyla ilçeye kalıcı eserler kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, "Babadağ için çalışıyor, Babadağ için üretiyor, Babadağ için eser bırakıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Babadağ, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Babadağ'ın ekonomiye güç katacak yatırımda çalışmalar başladı - Son Dakika

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