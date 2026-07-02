Babadağ Karaçöplen Yaylasında geleceğin dağcılık liderleri yetişiyor - Son Dakika
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Babadağ Karaçöplen Yaylasında geleceğin dağcılık liderleri yetişiyor

Babadağ Karaçöplen Yaylasında geleceğin dağcılık liderleri yetişiyor
02.07.2026 16:18  Güncelleme: 16:20
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Türkiye Dağcılık Federasyonu Denizli İl Temsilciliği tarafından Babadağ Karaçöplen Yaylası'nda düzenlenen Yaz Yürüyüş Liderliği Eğitimi, 16 kursiyerin katılımıyla başladı. Bir hafta sürecek programda teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Denizli İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Yaz Yürüyüş Liderliği Eğitimi", Babadağ Belediyesi'nin ev sahipliğinde Babadağ Karaçöplen Yaylası'nda başladı. Doğası ve eşsiz coğrafyasıyla dikkat çeken yayla, geleceğin dağcılık liderlerini ağırlıyor.

29 Haziran Pazar günü start alan ve toplamda bir hafta sürecek olan yoğun eğitim programında 16 kursiyer ter döküyor. Federasyonun deneyimli isimlerinin rehberlik ettiği eğitimlerde; 4. Kademe Antrenör Cengiz Ocak ve 2. Kademe Antrenör Kadir Aslankoç teorik ve pratik bilgi birikimlerini geleceğin liderlerine aktarıyor.

Başkan Kumral'dan kursiyerlere ziyaret

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Karaçöplen Yaylası'ndaki kamp alanını ziyaret ederek kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya geldi. Eğitim faaliyetlerini yakından inceleyen ve kursiyerlerle sohbet eden Başkan Kumral, dağcılık sporuna ve bu tür nitelikli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek tüm katılımcılara başarılar diledi.

"Destekleri için teşekkür ederiz"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Ali Fuat Avcı, organizasyona sağladığı büyük katkılar ve misafirperverliği için Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral'a teşekkürlerini iletti. Doğal güzellikleriyle bu tür eğitimler için biçilmiş kaftan olan Babadağ'da, yerel yönetimin desteğinin sporun gelişimi adına çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Günün ilk etabındaki teorik bilgilendirmelerin ardından kursiyerler, eğitmenler eşliğinde sahaya inerek doğada uygulama eğitimi gerçekleştirdi. Bir hafta boyunca sürecek olan kampın ardından, başarılı olan kursiyerler yaz yürüyüş liderliği yolunda önemli bir aşamayı geride bırakmış olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Babadağ Karaçöplen Yaylasında geleceğin dağcılık liderleri yetişiyor - Son Dakika

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