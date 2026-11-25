Konya'nın Beyşehir ilçesinde, muhtemel afet ve acil durumlara karşı sağlık ekiplerinin hazırlık düzeyini artırmak amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesinde 2026 Yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında Dış Toplu Yaralanma ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tatbikatı düzenlendi. Hastane Afet ve Acil Durum Planı Başkanı ve Başhekim Dr. Kutay Güven'in yönetiminde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen klor gazı sızıntısı ve toplu yaralanma olaylarına yönelik acil müdahale süreçleri uygulamalı olarak test edildi. Tatbikatla sağlık ekiplerinin muhtemel afetlere karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve acil durumlara yönelik hazırlık seviyesinin artırılması hedeflendi.

Tatbikatın ardından değerlendirmelerde bulunan Başhekim Dr. Kutay Güven, olağanüstü durumlarda hasta ve çalışan güvenliğini sağlamanın yanı sıra sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesinin öncelikleri olduğunu belirtti. Bu tür tatbikatların ekiplerin deneyim kazanmasına, koordinasyon kabiliyetinin güçlendirilmesine ve müdahale süreçlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Güven, tatbikatın güçlü bir ekip ruhu ve koordinasyon içerisinde başarıyla tamamlandığını kaydetti. Güven, İl Sağlık Müdürlüğünden gelen gözlemcilere, UMKE ekiplerine ve tatbikatta emeği geçen hastane personeline teşekkür etti. Tatbikat, uygulama sürecinin değerlendirilmesi ve ekiplerin muhtemel afetlere yönelik hazırlıklarının pekiştirilmesiyle sona erdi.