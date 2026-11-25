Karaman'da seyir halindeki bir minibüsün lastiğinin patlaması sonucu araç kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada yaralanan kimse olmadı.

Kaza, Karaman- Konya kara yolunun 10. kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, M.Ş. yönetimindeki 42 CCU 57 plakalı Volkswagen marka minibüs, yol alırken lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak refüje çıktı. Trafik levhasına çarparak duran minibüste yaralanan olmadı. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Kazada hasar gören minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan minibüsteki kişilerin, Konya'da hastanede bulunan yakınlarını ziyaret etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.