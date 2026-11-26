Konya'da çeşme başında bıçaklı saldırıya uğrayan 70 yaşındaki kadın yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Meram ilçesinde 70 yaşındaki kadın, Sahibiata Mahallesi'ndeki sokak çeşmesine su doldurmaya giderken bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılırken saldırgan kaçtı; polis şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.
KONYA'da, sokaktaki çeşmeye su doldurmaya giderken bıçaklı saldırıya uğrayan P.G. (70) adlı kadın, yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi İshakiye Sokak'ta meydana geldi. P.G., su doldurmak için evinin yakınındaki sokak çeşmesine gitti. Bu sırada yanına yaklaşan kişi, P.G.'ye bıçakla saldırıp yaraladı. P.G. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı P.G., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?