Konya'nın Meram ilçesinde çeşmeden su doldurmak için evinden çıkan 70 yaşındaki P.G., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÇEŞME BAŞINDA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, öğle saatlerinde Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi. Evinden çıkarak tatlı su çeşmesine giden 70 yaşındaki P.G., kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Yaşlı kadın ağır yaralanarak yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.