Konya Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) çerçevesinde, kadın girişimciliğini ve yerel üretimi güçlendirecek iki büyük projeye mali destek sağladı.

2026 yılı hibe programı çerçevesinde, Konya'da üretim altyapısını modernize eden 2 kadın kooperatifi ile toplamda 879 bin 375 TL tutarında hibe sözleşmesi imzalandı ve tüm ödeme süreçleri başarıyla tamamlandı. Sağlanan mali destekler, kadın kooperatiflerinin üretim kapasitelerini artıracak ve istihdama doğrudan katkı sunacak spesifik makine ve ekipman alımlarında kullanıldı. Bu kapsamda hibe almaya hak kazanan kooperatiflerin ve desteklerin detayları paylaşıldı. S.S. Sarayönü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine, üretim kapasitesini artırmak ve tekstil alanında daha güçlü bir altyapı oluşturmak amacıyla talep edilen dikiş makinesi ve ekipmanları için 501 bin 750 TL hibe desteği sağlandı. S.S. Kimya Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ise yerel lezzetleri ve gastronomi üretimini profesyonel standartlara taşımak amacıyla ihtiyaç duyulan endüstriyel mutfak ekipmanları için 377 bin 625 TL hibe ödemesi yapıldı.

"Kadın emeği, teknolojik altyapıyla buluşuyor"

Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün açıklamasında, sunulan bu finansman desteğinin kadın kooperatiflerinin markalaşma ve sürdürülebilir büyüme süreçlerine önemli bir hız kazandıracağı vurgulandı. Açıklamada KOOP-DES programının önemine değinilerek şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, ilimizde katma değer üreten ve kadın emeğini ekonomiye kazandıran iki kooperatifimizin makine ve ekipman modernizasyonunu tamamlamış bulunuyoruz. Sarayönü Kadın Kooperatifimizin dikiş atölyesi altyapısı ve Kimya Hatun Kadın Kooperatifimizin endüstriyel mutfak kurulumu için toplamda 879 bin 375 TL'lik hibe tutarı kooperatiflerimizin hesaplarına aktarılmıştır."