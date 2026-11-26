Konya Beyşehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Evsat Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evsat Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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