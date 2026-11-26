Konya Karatay'da gönüllüler Alzheimer hastalarıyla sohbet edip etkinlik düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Karatay'daki Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden öğrenci ve gönüllüler, hastalarla sohbet edip etkinlik yaptı. Ziyaretin toplumsal duyarlılığı artırma ve gönüllülük bilincini güçlendirme amacı taşıdığı bildirildi.
Konya'da Sadreddin Konevi Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri ile Karatay Gençlik Merkezi ve Genç Kızılay Karatay Şubesi gönüllüleri, Alzheimer hastalarını ziyaret etti.
Karatay ilçesindeki Yaşlı Bakım Eğitim Uygulama ve Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden topluluk, hastalarla sohbet etti, çeşitli etkinlikler yaptı.
Ziyaretin, toplumsal duyarlılığı artırma ve gönüllülük bilincini güçlendirme amacıyla yapıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
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