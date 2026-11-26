Konya Beyşehir'de alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sokakta park halindeki bir otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki araçlara sıçramadan söndürülürken otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil paniğe neden oldu. Çevredeki araçları da tehdit eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Evsat Mahallesi'nde Askerlik Şubesi karşısındaki sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın çevresinde park halindeki diğer araçları da tehdit etti. Yangının sıçrama ihtimali üzerine bazı sürücüler otomobillerini bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, otomobilin tamamını sarmadan ve çevredeki araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Otomobilin motor bölümünde başlayan yangının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Yangın nedeniyle otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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