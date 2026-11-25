Konya'nın Beyşehir ilçesinde, emekli polis memuru Yaşar Özgür ve eşinin Beyşehir Gölü kıyısında martılarla yıllardır süren dostluğu, görenlerin dikkatini çekiyor. Çifti uzaktan fark eden martılar, kanat çırparak gökyüzünde etraflarında toplanıyor.

Emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan 65 yaşındaki Yaşar Özgür, son görev yeri Beyşehir'e yerleşti. Hayatını Beyşehir'de sürdüren ve emekliliğinde de boş durmayıp haftanın üç günü bir fırında çalışan Yaşar Özgür, eşi Keziban Özgür ile neredeyse her gün Beyşehir Gölü kıyısına gelip martıları besliyor. Fırında satılmayan ekmek, poğaça ve simitleri poşetlerle göl kıyısına taşıyan çift, martıların yanı sıra çevrede yiyecek arayan ördekleri ve diğer kuş türlerini de besliyor.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinden olan Yaşar Özgür, 35 yıldır yaşadığı Beyşehir'i kendi memleketi gibi gördüğünü belirterek, kuşları beslemenin kendileri için bir hobiye dönüştüğünü anlattı. Yaklaşık 8-10 yıldır eşiyle birlikte kuşları beslediklerini ifade eden Özgür, zamanla kuşların kendilerini tanımaya başladığını söyledi. Özgür, kendisinin gelemediği günlerde ise eşinin göl kıyısına gelerek kuşları beslediğini dile getirdi. Kuşların kendilerini uzaktan gördüklerinde bile harekete geçtiğini anlatan Özgür, martıların başlarının üzerinde uçmaya başladığını, ördeklerin ise hızla yanlarına geldiğini belirtti. Kuşların eşini kendisinden daha iyi tanıdığını da gülümseyerek ifade eden Özgür, özellikle sonbahar ve kış aylarında göl kıyısında yoğunlaşan martı sürüleriyle aralarında güzel bir bağ oluştuğunu kaydetti. Her gün bir veya iki poşet yiyecekle göl kıyısına geldiklerini belirten Özgür, "Fırında satılmayan, kalan poğaçaları ve bayat ekmekleri getirip kuşlara atıyorum. Hem kuşlar besleniyor hem de onları beslemekten zevk alıyoruz. Günümüzü böyle geçiriyoruz. Emekliliğin tadını burada çıkartıyoruz" dedi.