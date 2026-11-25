Konya'nın Ereğli ilçesinde, eğitim öğretim yılı boyunca okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin daha güvenli ve düzenli yürütülmesi amacıyla servis sürücüleri ve rehber personele yönelik eğitim programı düzenlendi.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılması, muhtemel trafik kazalarının önüne geçilmesi ve okul servis taşımacılığında uyulması gereken kuralların hatırlatılması amacıyla gerçekleştirilen eğitime; Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Yılmaz, Şoförler Odası Başkanı Osman Büker, İlçe Jandarma Komutanlığı, Ereğli Belediye Başkanlığı, Servisçiler Kooperatifi başkanlığı ile okul servis sürücüleri ve rehber personeller katıldı.

Eğitim programında, okul servis taşımacılığında düzen ve güvenliğin artırılması, trafik kurallarına uyulması ve taşımacılık faaliyetlerinin belirlenen standartlar çerçevesinde yürütülmesinin önemi vurgulandı. Özellikle öğrencilerin servis araçlarına iniş ve binişleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekilerek, sürücü ve rehber personelin sorumlulukları hatırlatıldı. Yetkililer, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin can güvenliğinin korunması, trafik kazalarının azaltılması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla okul servislerine yönelik çalışmaların önem taşıdığını belirtti.