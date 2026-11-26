Geniş arazi yapısı ve güneşlenme potansiyeliyle dikkati çeken Konya, güneş enerjisi yatırımlarıyla Türkiye'nin enerji üretiminde önemli bir merkez haline geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 127 bin 355 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 28 bin 222 megavata ulaştı.

Konya'nın 2 bin 840 megavatlık kapasitesi, ülke genelindeki güneş enerjisi kurulu gücünün yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Konya Ticaret Odası iştiraki Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karaca, AA muhabirine, Konya'nın ekonomik yapısı, yenilenebilir enerji yatırımları ve güneş enerjisi sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karaca, Konya'nın güneş enerjisi yatırımlarında öne çıkmasında geniş ova yapısı, yüksek güneşlenme potansiyeli ve tarıma elverişli olmayan arazilerin değerlendirilmesi anlayışının etkili olduğunu dile getirdi.

Güneş enerjisi teknolojisindeki gelişmelerin de yatırımları hızlandırdığını belirten Karaca, "Türkiye'deki toplam güneş enerjisi kurulu gücünün yaklaşık yüzde 10'u Konya'da bulunuyor. Tek parça halinde yaklaşık 1350 megavatlık güneş santrali Karapınar ilçemizde kurulu. Dev bir güneş santraline??????? sahip olduk. Türkiye'de 28 bin megavatlık toplam kurulu gücün neredeyse 3 bin megavatını tek başına Konya'da üretiyoruz." diye konuştu.

Karapınar'daki yatırım, sektörün gelişimine katkı sağladı

Kentin güneş enerjisinde merkez haline gelmesinde Karapınar GES'in önemli rol oynadığını söyleyen Karaca, "Konya'yı 'Güneşin ovasına dönüştüreceğiz' diyerek Karapınar'da Avrupa'nın en büyük, dünyanın ilk 5'inde yer alan güneş enerjisi santrali kuruldu." dedi.

Karaca, Konya'nın güneş enerjisi kurulu gücünün ilerleyen zamanlarda 6-7 bin megavat seviyelerine ulaşabileceğini öngördüklerini ifade etti.

"Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması hedefleniyor"

Türkiye'nin 2040 enerji stratejisi kapsamında yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğine işaret eden Karaca, Konya'nın da mevcut potansiyeli ve sektörel birikimiyle bu süreçte önemli yatırımlara ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının şehirde yeni bir sanayi ekosistemi oluşturduğunu dile getiren Karaca, sektörün mühendislik, montaj, altyapı konstrüksiyonu, güneş paneli ve inverter üretimi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaları bünyesinde barındırdığını kaydetti.