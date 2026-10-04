Yeni Parti Milletvekili Bülbül tarih verdi: Cemil Tugay AK Parti\'ye geçiyor

İzmir için siyaset kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia geldi. Bu kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için tarih verilmesi dikkat çekti.

CEMİL TUGAY İÇİN 7 EKİM TARİHİ VERİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin yeni bir iddia geldi. YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün açıklamasına göre Tugay için takvimde 7 Ekim öne çıkıyor. Bülbül, Tugay'ın 7 Ekim'de AK Parti'ye katılacağını öne sürdü. Ancak bu yönde Cemil Tugay veya AK Parti tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

CEMİL TUGAY'IN KARARI BEKLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken 7 Ekim tarihi yeni bir dönüm noktası olarak öne çıktı. Süleyman Bülbül'ün açıklaması ve İzmir kulislerinden gelen benzer değerlendirmelerin ardından Tugay'ın nasıl bir karar vereceği merak konusu.