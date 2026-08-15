Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu - Son Dakika
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Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu

Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu
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‘Temmuz 2026 Konut Değer Raporu’na göre, Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı yaklaşık 5 milyon 213 bin TL’ye ulaştı. Konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23,3 artarken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim eksi yüzde 6,6 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz 2026 itibarıyla en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık konut metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 32,4 ile Ordu oldu. Ordu’yu ise Ankara, Kocaeli, Denizli ve Elazığ takip etti.

‘Temmuz 2026 Konut Değer Raporu’ açıklandı. Rapora göre, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 212 bin 875 TL oldu.

AYLIK REEL FİYAT DEĞİŞİMİNDE İYİLEŞME

Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23,3 yükselirken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim eksi yüzde 6,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, konut fiyatlarının TL bazında artmaya devam ettiğini ancak yıllık bazda enflasyonun gerisinde kaldığını gösterdi.

Temmuz ayında metrekare fiyatları bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 1,9, reel olarak ise yüzde 0,5 arttı. Haziran ayında eksi yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşen aylık reel değişim Temmuz’da yüzde 0,5 oldu. Böylece aylık reel fiyat hareketinde sınırlı bir iyileşme görüldü. Bununla birlikte tek aylık ve sınırlı büyüklükteki bu değişim, kalıcı bir reel değer artışı eğiliminin başladığını söylemek için henüz yeterli değil.

Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il <a class='keyword-sd' href='/ordu/' title='Ordu'>Ordu</a> oldu

KONUT FİYATLARININ EN FAZLA ARTTIĞI İL ORDU OLDU

Temmuz 2026 itibarıyla en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık konut metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 32,4 ile Ordu oldu. Ordu’yu yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli, yüzde 27,1 ile Denizli ve yüzde 26,9 ile Elazığ takip etti. Enflasyondan arındırılmış yıllık değişimde de Ordu öne çıktı. Haziran ayında incelenen 30 ilin tamamında yıllık reel değişim negatifken, temmuz ayında Ordu yüzde 0,4 reel artışla pozitif bölgede yer alan tek il oldu. Ankara ve Kocaeli ise sırasıyla eksi yüzde 2,5 ve eksi yüzde 2,6 ile reel değer kaybının en sınırlı olduğu iller arasında yer aldı.

Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu

BEŞ BÜYÜK İL İÇİNDE EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ ANKARA’DA

Türkiye’nin nüfusa göre en büyük beş ili arasında yıllık konut metrekare fiyat artışında yüzde 28,7 ile Ankara ilk sırada yer aldı. Ankara’yı yüzde 26,5 ile İstanbul, yüzde 25,8 ile Antalya, yüzde 21,7 ile Bursa ve yüzde 21 ile İzmir takip etti. Beş büyük ilin tamamında yıllık reel değişim negatif gerçekleşirken, Ankara eksi yüzde 2,5 ile reel değer kaybının en sınırlı olduğu şehir oldu.

Temmuz 2026 itibarıyla beş büyük il arasında ortalama konut metrekare satış fiyatı İstanbul’da 65 bin 78 TL, Antalya’da 55 bin 495 TL, İzmir’de 53 bin 974 TL, Ankara’da 38 bin 674 TL ve Bursa’da 36 bin 83 TL olarak hesaplandı. Ortalama konut satış fiyatları ise İstanbul’da 7 milyon 158 bin 580 TL, İzmir’de 6 milyon 476 bin 880 TL, Antalya’da 6 milyon 104 bin 450 TL, Ankara’da 5 milyon 27 bin 620 TL ve Bursa’da 4 milyon 690 bin 790 TL seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu

İSTANBUL’DA ORTALAMA KONUT FİYATI BİR YILDA 1,3 MİLYON TL ARTTI

İstanbul’da ortalama konut satış fiyatı Temmuz 2025’te 5 milyon 864 bin 958 TL iken Temmuz 2026’da 7 milyon 158 bin 580 TL’ye yükseldi. Böylece İstanbul’da ortalama bir konutun satış değeri bir yılda nominal olarak 1,3 milyon TL arttı.

Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu

KONUT METREKARE FİYATININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL MUĞLA

Temmuz 2026 itibarıyla konut metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu il 87 bin 244 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı 65 bin 78 TL ile İstanbul, 55 bin 495 TL ile Antalya, 53 bin 974 TL ile İzmir ve 53 bin 387 TL ile Çanakkale takip etti. Ortalama konut satış fiyatında da Muğla ilk sırada yer alırken, ilde ortalama konut fiyatı 11 milyon 341 bin 720 TL olarak hesaplandı.

Ortalama konut satış fiyatında Muğla’yı 7 milyon 158 bin 580 TL ile İstanbul, 6 milyon 894 bin 720 TL ile Aydın, 6 milyon 476 bin 880 TL ile İzmir ve 6 milyon 192 bin 892 TL ile Çanakkale takip etti.

Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatının 5 milyon 212 bin 875 TL olduğu dikkate alındığında, Muğla’daki ortalama konut satış değerinin Türkiye ortalamasının iki katından daha yüksek olduğu görüldü.

Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu

TEMMUZDA 123 BİN 603 KONUT SATILDI

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde temmuz ayında 123 bin 603 konut satıldı. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalırken, satış adetlerindeki yıllık gerilemeye karşın konut fiyatlarındaki nominal artış devam etti.

Beş büyük il içerisinde en yüksek satış adedi 22 bin 594 konut ile İstanbul’da kaydedildi. İstanbul’u 9 bin 640 satışla Ankara, 6 bin 547 satışla İzmir, 6 bin 305 satışla Antalya ve 3 bin 897 satışla Bursa takip etti.


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Son Dakika Konut Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu - Son Dakika

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