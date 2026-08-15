Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi

Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi
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Fenerbahçe'den 2 gün önce Gençlerbirliği'ne gönderilen İrfan Can Eğribayat, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta eski takımına karşı sergilediği performansla maça damga vurdu. Tecrübeli kaleci 80 dakikada 10 kurtarış yaparken, Gençlerbirliği mücadeleyi 2-1 kazandı. İrfan Can'ın performansının ardından Fenerbahçe taraftarları, kalecinin gönderilmesi nedeniyle yönetime sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin en dikkat çeken isimlerinden biri, 2 gün önce Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne transfer olan İrfan Can Eğribayat oldu. Yeni takımındaki ilk maçına eski kulübü Fenerbahçe karşısında çıkan İrfan Can, Gençlerbirliği'nin kalesini korudu.

80 DAKİKADA 10 KURTARIŞ

İrfan Can Eğribayat, eski takımının hücumları karşısında yaptığı kurtarışlarla öne çıktı. Tecrübeli file bekçisi, karşılaşmanın ilk 80 dakikalık bölümünde 10 kurtarışa imza atarak Fenerbahçe hücumcularına geçit vermedi.

GENÇLERBİRLİĞİ 2-1 KAZANDI

Fenerbahçe, 13. dakikada Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği, 37. dakikada Tongya ile beraberliği yakaladı. Başkent ekibinde Oğulcan Ülgün, 56. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Gençlerbirliği mücadeleyi 2-1 kazandı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YÖNETİME SERT TEPKİ

İrfan Can Eğribayat'ın eski takımına karşı sergilediği performans ve Gençlerbirliği'nin aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe taraftarları yönetime tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, yalnızca 2 gün önce Gençlerbirliği'ne gönderilen kalecinin neden takımdan ayrıldığı konusunda yönetime sert eleştiriler yöneltti.

İrfan Can Eğribayat, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir Halis demir:
    fener bu kimi alacağını kimi vereceğini bilseydi zaten gs. 4 yıl şsmpiyon olamazdı 2 1 Yanıtla
  • Volkan Yesillik Volkan Yesillik:
    siz böyle otostopçu çocuğusunuz işte. Yenseydik İrfancan'ı boşuna mı verdi maçtan önce derdiniz 0 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Bunun başarıyla ilgisi yok bizden giden oyuncular bize karşı oynarken bir tarafları kalkıyor hepsi bu izleyin bundan sonra ki İrfan canın performansını. 0 0 Yanıtla
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