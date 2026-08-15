AK Parti'nin 25. yılına özel dron gösterisi
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel programla kutlandı. Etkinlik kapsamında yüzlerce dronla gerçekleştirilen gösteride, partinin 25 yıllık siyasi yolculuğu, Türkiye'nin kalkınma ve teknoloji hamleleri ile 25'inci yıla özel semboller gökyüzüne yansıtıldı. Gösteride çift başlı kartal figürü de dikkat çekti.
AK Parti, kuruluşunun 25'inci yıl dönümü, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingle kutladı.
DRONLAR İLE 25 YIL GÖSTERİMİ
Program sırasında dron kullanılarak gerçekleştirilen özel gösteride AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan özgün bir koreografi sergilendi.
Gösteride AK Parti'nin 25 yılda hayata geçirdiği önemli eser ve hizmetler, Türkiye'nin kalkınma ve teknoloji hamlelerini simgeleyen görseller, hafızalarda yer eden ifadeler ve 25. yıla özel semboller gökyüzüne yansıtıldı.
ÇİFT BAŞLI KARTAL DİKKATLERİ ÇEKTİ
Gösterinin öne çıkan kompozisyonlarından biri de ana filmdeki anlatının devamı niteliğinde tasarlanan çift başlı kartal oldu.
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