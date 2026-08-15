Gaziantep\'te engelli kadına cinsel saldırıda bulunan 5 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 24 yaşındaki konuşma ve işitme engelli talihsiz kadına yönelik gerçekleştirilen toplu cinsel saldırı olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada adalet tecelli etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı inceleme kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKKALA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Korkunç olay, 13 Ağustos 2026 günü saat 15.00 sıralarında Gaziantep'in Cengiztopel Mahallesi'nde yaşandı. Bakkala gitmek üzere evden ayrılan konuşma ve işitme engelli kızından haber alamayan baba U.P., durumu derhal polis ekiplerine bildirdi. Çevrede yapılan ilk araştırmalarda, talihsiz kadının beyaz renkli bir araca bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldığı belirlendi. Kimseyle bir husumetlerinin olmadığını belirten acılı baba, olaya karışan kişilerden şikâyetçi oldu.

İŞARET DİLİYLE ANLATTI

İhbar üzerine zaman kaybetmeden harekete geçen emniyet güçleri, mağdur kadını aynı gün saat 17.45 sıralarında Vatan Mahallesi Mehmet Gezelge Caddesi üzerinde buldu. Yaşadığı dehşet anlarını annesine işaret diliyle aktaran engelli kadın, araçta bulunan kişilerin ağzını kapatıp kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

ADLİ TIP SALDIRIYI BELGELEDİ

Soruşturmayı derinleştiren Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur kadının kıyafetlerini delil olarak muhafaza altına aldı. İletişim uzmanı eşliğinde ifadesine başvurulan engelli kadının adli tıp muayenesinde fiili livata bulgularına rastlandığı raporda kayıt altına alındı.

ŞÜPHELİLERİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKATE ALINDI

Polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan şüphelilerin sorgularındaki ifadeleri ortaya çıktı:

Emniyetteki sorgusunda suçunu kısmen itiraf eden şüpheli M.Ş.E., engelli kadını aracına aldığını ve cinsel tacizde bulunduğunu kabul etti. Olayın bir diğer şüphelisi S.G. ise hakkındaki iddiaları reddetti.

Suçta kullanılan aracın sahibi M.T., olayla bir ilgisinin bulunmadığını ve otomobilinin bilgisi dışında kullanıldığını öne sürdü. Bir diğer şüpheli A.E., engelli kadınla herhangi bir fiziki temasının olmadığını, sadece görüntülü görüşme yaptığını savundu. Suça sürüklenen çocuk statüsündeki F.R.'nin ifadesinin ise çocuk yargılama prosedürleri çerçevesinde Savcılık tarafından alındığı öğrenildi.

5 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 14 Ağustos 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen M.Ş.E., S.G., M.T., A.E. ve suça sürüklenen çocuk F.R., Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.