Mardin'de Trafik Kazası: 2 Ölü
Mazıdağı ilçesinde otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti. İnceleme sürüyor.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Mazıdağı'na bağlı Evciler köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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