Çan\'da otomobil saman yüklü traktöre çarptı, otomobil sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde saman yüklü traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa sapağı yakında dün akşam saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Tarım arazisinden saman yüklü traktör ile karayoluna çıkan İ.P. idaresindeki 17 HB 472 plakalı traktöre Çan istikametinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 17 ZF 691 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle saman balyaları yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü A.Ç. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.