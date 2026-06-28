Çanakkale\'de Motorlu Bisiklet Otomobille Çarpıştı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Tepeköy köyü yol kavşağında motorlu bisiklet ile otomobil çarpıştı. 1 kişi yaralandı.

Etili köyüne seyir halinde olan Erkan Ç. (47) idaresindeki 17 AIF 598 plakalı motorlu bisiklet Tepeköy köyü mezarlığı kavşağında, Etili köyünden Dereoba köyüne gitmekte olan İ.Ü. yönetimindeki 17 AP 714 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü Erkan Ç. yaralandı. Yaralı Erkan Ç'ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Erkan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE