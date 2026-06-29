Çanakkale\'de Feci Kaza: 4 Yaralı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde otomobilin kamyonete çarptığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Çan- Çanakkale karayolu Hurma Köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Kurt yönetimindeki 48 YH 932 plakalı otomobil, Mehmet B. yönetimindeki 17 YB 866 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çevredeki diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada otomobilde bulunan Deniz Kurt, Eyüp Ali Kurt, Hülya Kurt, İbrahim Kurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hülya Kurt ile oğlu Deniz Kurt'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.