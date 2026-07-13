Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Çan ilçesi Çekiçler köyü Ova mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tarlada çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çan Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Elektrik direğindeki bir kuşun yanması sonucu çıktığı iddia edilen yangında 5 dekar anızlık alan ile 150 saman balyası yandı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE