Çan Tarım ve Orman Müdürlüğü Etili\'de gıda güvenliği ve hijyen denetimi yaptı

Çan Tarım ve Orman Müdürlüğü Etili'de gıda güvenliği ve hijyen denetimi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Etili köyündeki lokanta, kasap, kahvehane ve marketlerde gıdaların üretim, satış ve toplu tüketim süreçleri ile hijyen şartları incelendi. Çan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve güvenilir gıda arzı için ilçe genelindeki denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.
Çanakkale'nin Çan ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Çan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bulunan lokanta, kasap, kahvehane ve marketlerde gıda güvenliği ve hijyen kontrolleri gerçekleştirildi. İşletmelerde yapılan denetimlerde, gıdaların üretim, satış ve toplu tüketim süreçleri ile hijyen şartları kontrol edildi.
Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İHA
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