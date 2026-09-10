Çan Kaymakamı Şimşek, Etili Köyü Jandarma Karakolu inşaatını inceledi
Çan Kaymakamı Bülent Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Mehmet Reis ile Çan'ın Etili Köyü'nde yapımı süren Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu. Şimşek, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde yapımı devam eden Etili Köyü Jandarma Karakolu inşaat alanında incelemelerde bulunuldu.
Çan Kaymakamı Bülent Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Mehmet Reis ile birlikte Etili Köyü'nde yapımı süren yeni Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.
Kaynak: İHA
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