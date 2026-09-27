Çan Etili'deki pilav etkinliğinde 250 motosikletli buluştu, kask çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Çan Etili'deki pilav etkinliğinde 250 motosikletli buluştu, kask çağrısı yapıldı

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Çan Etili\'deki pilav etkinliğinde 250 motosikletli buluştu, kask çağrısı yapıldı
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Çan Etili'de ikincisi düzenlenen Pilav Etkinliği'nde Çanakkale ile Trakya ve Güney Marmara'dan yaklaşık 250 motosikletli buluştu. Çanakkale Motosikletliler Derneği Başkanı Erdinç Güler, kaskın hayat kurtardığını belirterek sürücülere kask çağrısı yaptı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bir araya gelen motosiklet tutkunları, bu yıl ikincisi düzenlenen Pilav Etkinliği'nde buluştu.

Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bulunan Kızılcıklık Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Çanakkale'nin yanı sıra Trakya ve Güney Marmara'dan yaklaşık 250 motosikletli katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen çekilişlerde motosiklet sürücülerine gözlük ve eldiven hediye edildi. Etkinliğe sağladığı katkılardan dolayı iş insanı İsmail Tülek'e, Çanakkale Motosikletliler Derneği Başkanı Erdinç Güler tarafından plaket takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Çanakkale Motosikletliler Derneği Başkanı Erdinç Güler, motosiklet sürücülerinin trafikte güvenlik ekipmanlarını kullanmasının önemine dikkat çekti. Güler, özellikle kask kullanımının trafik kazalarında hayat kurtardığını belirterek motosiklet sürücülerine kask takmaları çağrısında bulundu.

Motosiklet tutkunlarının bir araya geldiği etkinlik, birlik ve dayanışma içerisinde gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Trakya BölgesiÇanakkaleGüvenlikEtkinlikGüncelYaşamYerelÇanSon Dakika

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