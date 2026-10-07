Çanakkale\'de 29 Eylül-1 Ekim arasında 23 gübre ürününe DNA bandrol denetimi yapıldı

Çanakkale'de DNA barkod ve bandrollü gübre denetimleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı DNA barkod ve izlenebilirliğinin kontrolü için yıllık denetim programı çerçevesinde, Çanakkale'de 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında il müdürlüğü gübre denetim birimi teknik personelleri ve yüklenici firma görevlileri tarafından denetim gerçekleştirildi. Bayramiç ilçesinde 5, Ezine ilçesinde 7, Çan ilçesinde 4, Yenice ilçesinde 3, Biga 4 olmak üzere toplam 23 adet üründe DNA bandrol denetimi gerçekleştirildi.

Gübre takip sistemi (GTS); el yapımı patlayıcılarla mücadele, taklit, tağşiş, sahte ve merdiven altı üretimin engellenerek haksız rekabetin önüne geçilmesi ve çiftçiler ile gübre üreticilerinin korunması çerçevesinde üretimden son kullanıcıya kadar tüm tedarik zincirinin izlenebilirliğini ve takibini sağlıyor.

DNA barkod denetimi; üretim veya dolum aşamasında uygulanan DNA barkodun varlığının tespiti için üründen numune alınarak analiz edilmesi, DNA bandrol denetiminde ise; ürün ambalajı üzerinde yer alan gizli/görünmez DNA logolarının UV fener ışığı ile tespit ediliyor.