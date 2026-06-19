Çan\'da tarla yangınında 2 ekili alan kül oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Helvacı köyünde ekili arazide çıkan yangında, 2 farklı tarladaki ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı Helvacı köyündeki ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tarlalardan yükselen dumanları gören köy sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve Çan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arasözler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale etti. Yangında, 2 farklı şahsa ait tarlada bulunan ekili ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi. - ÇANAKKALE