Çanakkale Çan'da ormana sıçrayan yangında 10 dönüm tarım ve 9 dönüm orman zarar gördü - Son Dakika
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Çanakkale Çan'da ormana sıçrayan yangında 10 dönüm tarım ve 9 dönüm orman zarar gördü

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Çanakkale Çan\'da ormana sıçrayan yangında 10 dönüm tarım ve 9 dönüm orman zarar gördü
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Çanakkale Çan'daki Göle köyünde bağlar mevkiinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 10 dönüm tarım, 9 dönüm orman arazisi zarar gördü; jandarma inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, 10 dönüm tarım arazi ile 9 dönüm orman arazisi zarar gördü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Göle köyünde çıktı. Bağlar mevkiinde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 4 arazöz ve yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangından 10 dönüm tarım arazi ile 9 dönüm orman arazisi zarar görürken yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Çan'da ormana sıçrayan yangında 10 dönüm tarım ve 9 dönüm orman zarar gördü - Son Dakika
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