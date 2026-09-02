Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen aileye otomobil çarptı: 5 yaşındaki Masal Ç. hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen aileye otomobil çarptı: 5 yaşındaki Masal Ç. hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı

Çanakkale\'nin Çan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen aileye otomobil çarptı: 5 yaşındaki Masal Ç. hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen aileye otomobil çarptı. Kazada 5 yaşındaki Masal Ç. hayatını kaybetti, baba, anne ve iki kızı ile sürücü dahil 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, ağır yaralılar Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen aileye otomobil çarptı. Kazada 5 yaşındaki Masal Ç. hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Çan ilçesi İstiklal Mahallesi Güngören mevkiinde meydana geldi. O.D. yönetimindeki 17 PC 410 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen aileye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada Baba B.Ç., anne C.Ç., kızları Z.Ç. ve Masal Ç. ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Masal Çelik hastanedeki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralılar sürücü O.D., B.Ç., C.Ç. ve Z.Ç. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen aileye otomobil çarptı: 5 yaşındaki Masal Ç. hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen aileye otomobil çarptı: 5 yaşındaki Masal Ç. hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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