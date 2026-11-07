Aydın trafiğini rahatlatacak Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü 7 Kasım'da açılıyor - Son Dakika
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Aydın trafiğini rahatlatacak Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü 7 Kasım'da açılıyor

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Aydın trafiğini rahatlatacak Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü 7 Kasım\'da açılıyor
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Aydın trafiğini rahatlatacak Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü 7 Kasım\'da açılıyor
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Bakan Uraloğlu, Aydın'da Dörtyol (Efeler) Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü'nün 7 Kasım Cumartesi saat 22.00'de trafiğe açılacağını bildirdi. Projeyle bekleme süresi 2 dakika azalacak, araç kuyruklarının uzunluğu 510 metreden 101 metreye düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın'ın şehir içi trafiğini rahatlatacak Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü'nün 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de trafiğe açılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Projemizle güzergahtaki bekleme süresini 2 dakika azaltacak, araç kuyruklarının uzunluğunu 510 metreden 101 metreye düşüreceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın Şehir Geçişi kapsamında tamamlanan Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Aydın'ın şehir içi trafiğine nefes olacak projede çalışmaların 6 Kasım itibarıyla tamamlandığını kaydetti. Uraloğlu, "Toplam 950 metre uzunluğundaki kesimi tamamladık. Projemizi bu akşam saat 22.00 itibarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

105 metrelik altgeçit ve 45 metrelik köprü inşa edildi

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 105 metre kapalı kesit uzunluğuna sahip Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ile 45 metre uzunluğundaki Tabakhane Köprüsü'nün inşa edildiğini belirtti. Uraloğlu, "Şehir içi ulaşımda trafik akışını rahatlatacak bu düzenlemeyle sürücülerimize daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacağız" dedi.

Araç kuyruklarının uzunluğu 510 metreden 101 metreye düşecek

Projenin Aydın şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, güzergahta yaşanan beklemelerin önemli ölçüde azalacağını bildirdi. Uraloğlu, "Projemizle güzergahtaki bekleme süresini 2 dakika azaltacağız. Araç kuyruklarının uzunluğunu ise 510 metreden 101 metreye düşüreceğiz. Böylece şehir içi ulaşımda trafik akışını hızlandıracağız." açıklamasında bulundu.

Yıllık 340 milyon lira tasarruf sağlanacak

Bakan Uraloğlu, projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da dikkati çekti. Uraloğlu, "Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü ile zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 613 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
CumartesiOtomobilGüncelEfelerAydınÇevreSon Dakika

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