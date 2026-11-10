Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürk için 88. yıl mesajı yayımladı - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürk için 88. yıl mesajı yayımladı

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürk için 88. yıl mesajı yayımladı
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Yetişkin, 10 Kasım'ın yalnızca yas günü olmadığını, Cumhuriyet'in değerlerini ve sorumluluğunu yeniden hatırlama günü olduğunu vurguladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Yetişkin, 10 Kasım'ın yalnızca bir yas günü değil, Atatürk'ün fikirlerini, mücadelesini ve gelecek nesillere emanet ettiği Cumhuriyet'i yeniden anlamanın ve ona duyulan bağlılığı güçlendirmenin günü olduğunu vurguladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bazı insanlar vardır, yaşadıkları döneme iz bırakır. Bazı liderler ise bir milletin geleceğini değiştirir, aradan geçen yıllara rağmen fikirleriyle yol göstermeye devam eder. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik eden büyük bir komutan değil, karanlığın içinden aydınlık bir gelecek inşa eden eşsiz bir devlet adamıdır. 10 Kasım, bizim için yalnızca bir ayrılığın hüznü değildir. Bugün, bağımsızlığımızın değerini, Cumhuriyetimizin hangi fedakarlıklarla kurulduğunu ve bizlere düşen sorumluluğun büyüklüğünü bir kez daha hatırladığımız gündür. Atatürk'ü anmak, yalnızca onun aziz hatırası önünde saygıyla eğilmek değildir. Onu gerçekten anlamak; aklın ve bilimin rehberliğinden ayrılmamak, Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak, kadınların, çocukların ve gençlerin özgürce yaşayabildiği, fırsat eşitliğinin hakim olduğu bir gelecek için çalışmaktır. Bizler, Efeler'de attığımız her adımda bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatan, insanı merkeze alan, çağdaş, üretken ve dayanışma içinde bir kent oluşturmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Atatürk'e duyduğumuz sevginin en anlamlı karşılığı, onun bizlere gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemize ve milletimize hizmet etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz minnet ve saygıyla anıyorum. Onun en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı bir kez daha yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkAnıl YetişkinPolitika10 KasımEfelerGüncelYerelSon Dakika

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