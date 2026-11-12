Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 74 bin 600 lira ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 74 bin 600 lira ele geçirildi

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Aydın\'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 74 bin 600 lira ele geçirildi
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Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 gram metamfetamin, 36 gram esrar, 36 adet sentetik ecza ve 3 silah ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 600 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

(AYDIN) - Aydın'ın Efeler ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra 3 silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 600 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan C.T. tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Efeler ilçesinde operasyon düzenledi. Polisin yaptığı aramalarda 32 gram metamfetamin, 36 gram esrar, 36 adet sentetik ecza, 1 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen 74 bin 600 liranın suçtan elde edildiği değerlendirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan C.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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