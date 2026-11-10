Efeler Belediyesi, Atatürk\'ü 88. yılında hizmet binası önünde andı

Efeler Belediyesi, Atatürk'ü 88. yılında hizmet binası önünde andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Belediyesi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında hizmet binası önünde anma töreni düzenledi. Saat 09.05'te sirenlerle saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; Başkan Anıl Yetişkin resmi törene katıldığı için programda başkan yardımcıları bulundu.
(AYDIN)- Efeler Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla belediye hizmet binası önünde anma töreni düzenledi.
Efeler Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında hizmet binası önünde düzenlediği törenle andı. Törene belediye çalışanları, birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in Aydın Valiliği tarafından düzenlenen resmi törene katılması nedeniyle belediye hizmet binası önündeki anma programında başkan yardımcıları hazır bulundu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: ANKA
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