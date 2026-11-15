Efeler İlçe Müftüsü Coşkun, Kur'an kursundaki 4-6 yaş öğrencilere hediye dağıttı - Son Dakika
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Efeler İlçe Müftüsü Coşkun, Kur'an kursundaki 4-6 yaş öğrencilere hediye dağıttı

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Efeler İlçe Müftüsü Coşkun, Kur\'an kursundaki 4-6 yaş öğrencilere hediye dağıttı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, Emir Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Coşkun, kurs öğreticileri ve kursiyerlerle görüşüp 4-6 yaş grubundaki öğrencilere hediyeler verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, Kur'an kurslarını ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, 4-6 yaş grubundaki minik öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, Emir Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Kurslarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Coşkun, yetkililerden çalışmaların işleyişi hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Kur'an kursu öğreticileri ve kursiyerlerle bir araya gelen Müftü Coşkun, eğitim faaliyetleri üzerine sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kursların eğitim süreci ve kursiyerlere yönelik faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Emir Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrencilerle de yakından ilgilenen Coşkun, çocuklarla sohbet ederek onların sevincine ortak oldu. Minik öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Coşkun'un ziyareti, kurslarda yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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