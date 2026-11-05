Aydın Efeler'de trafik kazasında araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de trafik kazasında araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Aydın Efeler\'de trafik kazasında araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Aydın Efeler'de çevreyolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; inceleme sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaza bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreyolu üzerinde meydana gelen kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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