Aydın Efeler\'deki ilkokulda velilere Kades ve 6284 sayılı Kanun anlatıldı

Aydın Efeler'deki ilkokulda velilere Kades ve 6284 sayılı Kanun anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Efeler'deki Kadıköy İlkokulu'nda velilere 6284 sayılı Kanun ve Kades bilgilendirmesi yaptı. Çalışma, 'Şiddetsiz Aile, Güvenlik Gelecek' programı kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele için gerçekleştirildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy İlkokulu'nda öğrenci velilerine yönelik Kades konusunda bilgilendirmede bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" çalışmalarına yönelik olarak, Efeler İlçesinde bulunan Kadıköy İlkokulunda velilere yönelik "Şiddetsiz Aile, Güvenlik Gelecek" programı kapsamında 6284 sayılı Kanun ve Kades konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?