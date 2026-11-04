Aydın Efeler\'deki ilkokulda velilere Kades ve 6284 sayılı Kanun anlatıldı

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy İlkokulu'nda öğrenci velilerine yönelik Kades konusunda bilgilendirmede bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" çalışmalarına yönelik olarak, Efeler İlçesinde bulunan Kadıköy İlkokulunda velilere yönelik "Şiddetsiz Aile, Güvenlik Gelecek" programı kapsamında 6284 sayılı Kanun ve Kades konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı.