Efeler\'de otizmli çocuklar Atatürk\'ün 88. ölüm yılında jandarma filoyu ziyaret etti

(AYDIN) - Efeler'de Otizm Yaşam Merkezi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Aydın Jandarma Filo Komutanlığ'ını ziyaret etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Otizm Yaşam Merkezi öğrencileri jandarma personeliyle bir araya geldi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'nı gezen çocuklar, askeri araçları ve helikopteri yakından inceleme fırsatı buldu. Görevliler de ziyaret boyunca çocuklarla yakından ilgilendi.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığı yetkilileri, öğrencilerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek kapılarının çocuklara her zaman açık olduğunu belirtti.