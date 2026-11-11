Aydın Çine\'de orman yangını bölgesinde 2 bin 26 fidan toprakla buluşturuldu

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Aydın Valiliği tarafından "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı. Etkinlikte, orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden yeşillendirilmesi amacıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Aydın Valiliği tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi. Çine'nin Kavşit Mahallesi'nde, büyük orman yangınının izlerini taşıyan bölgede düzenlenen etkinliğe Aydın Valisi Osman Varol ile Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de katıldı. Program kapsamında 426 kara servi ve bin 600 fıstık çamı olmak üzere toplam 2 bin 26 fidan toprakla buluşturuldu.

Orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribatın giderilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Başkan Yetişkin, dikilen her fidanın geleceğe bırakılan değerli bir miras olduğunu ifade etti ve Efeler Belediyesi olarak daha yeşil ve yaşanabilir bir gelecek için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.