Efeler Belediyesi çalışanları, Atatürk\'ü 88. yıl dönümünde törenle andı

Efeler Belediyesi çalışanları, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde törenle andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Belediyesi çalışanları, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde hizmet binası önündeki törenle andı. Başkan Anıl Yetişkin'in Aydın Valiliği'ndeki resmi törende olması nedeniyle belediye töreninde başkan yardımcıları yer aldı, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Efeler Belediyesi çalışanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde Efeler Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törenle andı.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde tüm yurtta olduğu gibi Efeler'de de saygı ve özlemle anıldı. Efeler Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törene, belediye çalışanları, birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in, Aydın Valiliği'nce düzenlenen resmi törene katılması nedeniyle belediye önündeki anma töreninde Başkan Yardımcıları hazır bulundu. Saat 09.05'te çalan siren sesleriyle Atatürk'ün aziz hatırası için 2 dakikalığına hayat durdu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile tören sona erdi.
Kaynak: İHA
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