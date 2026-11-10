Efeler Belediyesi çalışanları, Atatürk\'ü 88. yıl dönümünde törenle andı

Efeler Belediyesi çalışanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde Efeler Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törenle andı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde tüm yurtta olduğu gibi Efeler'de de saygı ve özlemle anıldı. Efeler Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törene, belediye çalışanları, birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in, Aydın Valiliği'nce düzenlenen resmi törene katılması nedeniyle belediye önündeki anma töreninde Başkan Yardımcıları hazır bulundu. Saat 09.05'te çalan siren sesleriyle Atatürk'ün aziz hatırası için 2 dakikalığına hayat durdu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile tören sona erdi.