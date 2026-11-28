ABD ordusu, İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını delmeye çalıştığını söylediği bir yük gemisini Umman Körfezi'nde havadan vurdu. Palau bayraklı Pacific Archer, kıç bölümüne isabet eden hassas güdümlü mühimmatla hareketsiz kaldı, DW'nin haberine göre.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) cuma günü yaptığı açıklamada, geminin İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrıldığını, saldırı sonucunda "geminin itiş gücünün devre dışı kaldığını" ve sivil mürettebatın zarar görmediğini bildirdi. CENTCOM, saldırı anına ait kızılötesi kamera görüntülerini de paylaştı.

ABLUKADA DURDURULAN ALTINCI GEMİ

CENTCOM'a göre ABD'nin ablukası şimdiye kadar 6 gemiyi hareketsiz bıraktı, 158 geminin de rotasını değiştirdi. Komutanlık, ablukayı "sıkı biçimde uygulamayı sürdürdüğünü" vurguladı.

Washington, Tahran'la varılan anlaşmanın çökmesinin ardından temmuz ortasında İran limanlarına abluka başlatmıştı. Savaş, ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a saldırmasıyla başlamış, İran da buna Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık vermişti.

KUVEYT'TE İKİ İTALYAN TEKNİSYEN ÖLDÜ

Bölgedeki gerilim yalnız denizde tırmanmıyor. Kuveyt, perşembe günü bir askeri tesise düzenlenen ve iki İtalyan teknisyenin ölümüne yol açan İHA saldırısı nedeniyle İran'ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Saldırıda bir Kuveyt ve bir Pakistan vatandaşı da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İran saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı.

Hayatını kaybeden teknisyenler, Alman savunma şirketi Rheinmetall'in İtalya'daki yan kuruluşu Rheinmetall Italia için çalışıyordu. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamad el-Meşan "süren İran saldırılarını" kınadı ve ülkesinin meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı kınayarak bütün tarafları itidale çağırdı. Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, yeniden alevlenecek çatışmaların "bölge ve ötesi için yıkıcı sonuçları olacağını" söyledi.

Kaynak: DW