Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kastamonuspor yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İstanbul Kastamonuspor Kulübü yöneticilerini kabul etti.

Kulüp Başkanı İlker Dilek ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kulübün faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verildi. Ziyarette Kulüp Başkanı İlker Dilek, İstanbul Kastamonuspor'un vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar, sporun tabana yaygınlaştırılması, çocukların ve gençlerin sporla buluşturulmasına yönelik projeler ile bölge gençliğinin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgilendirmede bulundu.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kastamonuspor formasını ve kendi fotoğrafının yer aldığı tabloyu, ziyaretin anısına kulüpte sergilenmek üzere imzaladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulüp yöneticileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.