Trabzon Akçaabat'ta emekli polis Ayhan İnan, Fatih gibi tekneyi karada yüzdürecek - Son Dakika
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Trabzon Akçaabat'ta emekli polis Ayhan İnan, Fatih gibi tekneyi karada yüzdürecek

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Trabzon Akçaabat\'ta emekli polis Ayhan İnan, Fatih gibi tekneyi karada yüzdürecek
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Trabzon Akçaabat\'ta emekli polis Ayhan İnan, Fatih gibi tekneyi karada yüzdürecek
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Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Şinik Mahallesi'nde emekli polis Ayhan İnan, sahilden 14 kilometre uzakta kestane ağacından 13-14 metrelik motor yat inşa ediyor. Fatih'ten ilham alan İnan, karada oluşturacağı havuzda tekneyi yüzdürüp motor ve şaft ayarını suda yapmayı hedefliyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Şinik Mahallesi'nde sahilden 14 kilometre uzaklıktaki evinin önünde tekne inşa etmekte olan emekli polis memuru Ayhan İnan, projesine sıra dışı bir aşama daha eklemeye hazırlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın gemileri karadan yürütmesinden ilham alan İnan, inşa ettiği tekneyi oluşturacağı havuzda yüzdürerek motor, pervane, şaft ve diğer teknik donanımların ayarlarını su içerisinde yapmayı hedefliyor.

2022 yılında polislik mesleğinden emekli olan 53 yaşındaki tekne tutkunu Ayhan İnanç, çocukluk yıllarında başlayan deniz merakını gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. Kendi atölyesini kurarak kestane ağacından 13-14 metre uzunluğunda motor yat inşa etmeye başlayan İnan, teknesini 2 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Herhangi bir proje çizimi olmadan, tamamen kendi tasarımıyla inşa etmekte olduğu tekneyi sahilden yaklaşık 14 kilometre mesafede nasıl denize indireceği şimdiden merak konusu olan İnan, teknenin nasıl taşınacağı konusunda farklı seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. Bu konuda Fatih Sultan Mehmed'in mücadelesinden örnek aldığını dile getiren İnan, "Fatih'ten örnek ve ibret alıyoruz. Normal şartlarda akıllı bir adam oturup düşünüp 'Burada bu iş olur' demez. Genellikle vazgeçer. Bir şekilde, artık kendimden de saklıyorum nasıl yürüteceğimi ama inşallah yürüteceğim. O zaman gelsin, olmadı helikopterle getiririz, sıkıntı yok. Halledeceğiz inşallah" dedi.

Projesinin en dikkat çekici aşamasının tekneyi karada yüzdürmek olduğunu belirten İnan, çalışma alanında bir havuz oluşturmayı planladığını söyledi. Bulundukları alanı bent şeklinde kapatacaklarını, arka bölümünü ağaçlarla tahkim edeceklerini ve altını tenteleyerek yakındaki ırmaktan su basacaklarını ifade eden İnan, böylece tekneyi karada oluşturulacak havuz içerisinde yüzdürmeyi amaçladığını dile getirdi. Teknenin su içerisinde kaldırılarak teknik ayarlarının yapılmasını istediğini belirten İnan, motor, ekipman, pervane ve şaft gibi parçaların montaj ve ayar işlemlerini bizzat suyun içerisinde gerçekleştirmeyi planladığını kaydetti. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında gemileri karadan yürütmesinden ilham aldığını ifade eden İnan, "İnşallah burada tekneyi yüzdüreceğiz. Buraya bir havuz yapacağız. Fatih'i Allah nur içinde yatırsın, bizi de ona layık etsin inşallah. Bir adım daha öne geçerek tekneyi karada yüzdüreceğiz. O karadan yürüttü, ben de karada yüzdüreceğim inşallah" dedi.

"'Ben yaparım' dedim ve başladım"

Tekne yapımında arkadaşlarının desteği olduğunu ifade eden İnan, "2022 yılında polislikten emekli oldum. Yaklaşık 27 yıl görev yaptım. Şu an 53 yaşındayım. Teknemizin boyunu 13-14 metre olarak tasarladım. Teknik olarak motor yat sınıfında yer alıyor. Halk arasında lüks tekne olarak geçiyor. Çift motorlu sürat motoru da denilebilir. Malzeme olarak kestane ağacı kullanıyoruz. Çünkü kestane Karadeniz'in en meşhur ağaçlarından biri olmasının yanı sıra suya da dayanıklıdır. Beni en çok motive eden şeyin hikayesi şöyle: 10 yaşındayken maket olarak bir tekne yaptım. O zamanlar denize meraklıydım. Malum Trabzonluyuz. Küçük bir maket yaptım ancak yıllarca unutuldu ve öylece kaldı. Ben teşkilatta balık adam olarak yaptım, ceset aramalarına katıldım. Denizin altını üstünü iyice tanıyınca polis arkadaşlarım, 'Bir tekne alalım' dediler. Ben de 'Niye alalım, ben yaparım' dedim. Küçük bir şey yapalım dediler. Ben de 'Birinci sınıf ne ise o olacak' dedim. Meslek olarak genellikle güvenliliği temsil ettiğimiz için içimizde bir üretim aşkı oluyor. Arkadaşlarımın teşvikiyle bu işe başladım. Son üç yılımı bu işe ağırlık vererek geçirdim. Emekli olduk ve köyüme geldik. 'Atölyemi kurayım, makinelerimi toplayayım' dedim. Zaten bir proje de yapmıştım ve üzerinde 2-3 yıl çalışmıştım. Bir yerden başlayalım dedim. Makinelerimi aldım, yerini açtım, makineleri yerleştirdim ve burayı ayarladım. Derken bu şekilde başladık. Mühendis arkadaşlarım var. Tekne alanında onların verdiği teknik bilgilerden yararlandım. Bunun yanı sıra uluslararası tekneleri limanlarda inceledim. Dünya denizlerinde üretilen tekneleri kendi çabamla araştırdım. İstanbul, İzmir ve diğer şehirlere bizzat giderek limanlarda incelemelerde bulundum. Çok meraklıyım. Çocukluğumdan beri ekstrem işlerle uğraşıyorum. Bu merakla birlikte ilerlemeye başladım. İlerlemeye başladıktan sonra da destek aldım. Teknik anlamda mühendis arkadaşlarım var. Limanda, Karadeniz'in eski ve meşhur ustalarımız bulunuyor. 70-80 yaşlarındaki bu ustalardan da bilgi aldım. Eğitim almadım ancak ustaların yanında kendi çabam ve azmimle keser tuttum, çivi çaktım. Zaten çocukluktan beri bu işe merakım var. Teknik lise okudum. Çocukluk merakımın üzerine koyarak ilerliyoruz. Emekli olduktan sonraki ilk bir yılımı atölyeyi kurmakla geçirdim. Mahalledeki arkadaşlarımız sağ olsunlar bana yardımcı oldular. İsterdik ki biz de yat firmaları gibi tam donanımlı olalım. Şu an emekleme çağındayım. İki yılda teknenin iskeletini oluşturdum. İnşallah iki yıl sonra da tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Çevreden olumlu tepkiler aldığını kaydeden İnan, "Çevreden genellikle olumlu tepkiler alıyorum. Büyük ilgi gösteriyorlar. Onların beni görmesi büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Yapılamayanı yapmak istiyorum. Hobilerim geçmişte kaldı. Bu oldukça yüksek maliyetli bir proje. Tüm meslek hayatımı neredeyse buna maddi ve manevi olarak adadım. Bir şey üretmek, bir şey yapmak adına yola çıktım. Neden biz üretmeyelim, neden biz yapmayalım?" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de İnan'a destek çıkılmasını beklediklerini belirterek, kendisiyle gurur duyduklarını ifade ettiler. Çevre sakinlerinden Ömer Pehlivan, kendisini takdir ettiklerini kaydederek, "Kendisini çok takdir ediyoruz. Gerçekten güzel bir işe imza atmaya çalışıyor. Bu süreçte farklı yerlere giderek araştırmalar yaptı. İnşallah başarılı olacak. Yerel yönetimlerin de arkadaşımıza destek vermesini bekliyoruz. Karadeniz insanının zekası çok gelişmiştir. Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürüterek denize indirmişti. Kardeşimiz de bunu başaracak. Hep birlikte kendisine yardımcı olarak inşallah tekneyi denize indireceğiz" dedi.

Şinik Mahallesi Muhtarı Ali Bozali ise, çalışmayı zaman zaman takip ettiklerini belirterek, "Desteklenmesi gerekiyor. Gerçekten olağanüstü bir çalışma. İnşallah projesini tamamlayarak başarır. Mahalleli olarak biz de kendisiyle gurur duyarız. Her gün zaman zaman buraya gelerek çalışmalarını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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