Ankara Keçiören'de trafoya giren 74 yaşındaki zihinsel engelli kişi yanarak öldü - Son Dakika
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Ankara Keçiören'de trafoya giren 74 yaşındaki zihinsel engelli kişi yanarak öldü

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Ankara Keçiören\'de trafoya giren 74 yaşındaki zihinsel engelli kişi yanarak öldü
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Ankara Keçiören'de elektrik trafosuna giren 74 yaşındaki zihinsel engelli kişi yanarak hayatını kaybetti. Duman ihbarı üzerine gelen ekipler elektriği kesip içeri girdi; cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Ankara'da elektrik trafosuna giren 74 yaşındaki D.Y., feci şekilde yaşamını yitirdi. Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, trafodan yükselen dumanlar üzerine harekete geçen ekipler acı manzarayla karşılaştı.

ELEKTRİK TRAFOSUNA GİRDİ, BİR DAHA ÇIKAMADI

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zihinsel engelli olduğu belirtilen 74 yaşındaki D.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle trafonun kapısını açarak içeri girdi. Yaşlı adamın elektrik trafosuna hangi amaçla girdiği bilinmezken kısa süre sonra trafodan dumanlar yükselmeye başladı.

Ankara Keçiören'de trafoya giren 74 yaşındaki zihinsel engelli kişi yanarak öldü

TRAFODAN YÜKSELEN DUMANLARI VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Elektrik trafosundan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, elektrik akımı nedeniyle tehlike oluşturan trafoya hemen müdahale edemedi. İçeriye güvenli şekilde girilebilmesi için öncelikle trafodaki elektrik akımının kesilmesi sağlandı. Elektriğin kapatılmasının ardından ekipler trafonun içine girdi.

Ankara Keçiören'de trafoya giren 74 yaşındaki zihinsel engelli kişi yanarak öldü

EKİPLER YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Trafonun içine giren ekipler, 74 yaşındaki D.Y.'nin hareketsiz halde olduğunu gördü. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. D.Y.'nin elektrik trafosuna girmesinin ardından tam olarak neler yaşandığı ve ölümüne yol açan olayın nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. Yaşlı adamın neden trafoya girdiği de soruşturma kapsamında araştırılıyor.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından D.Y.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yetkililer, olayın meydana geliş koşullarının aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Ankara Keçiören'de trafoya giren 74 yaşındaki zihinsel engelli kişi yanarak öldü
Kaynak: İHA
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