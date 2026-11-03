Gediz\'de uzaklaştırma kararlı saldırgan anne ve oğluna ateş açtı, ardından intihara kalkıştı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Akif T., daha önce birlikte yaşadığı Şükriye G. ve oğlu Fatih G.'yi silahla yaraladı. Saldırının ardından kaçtığı köyde sıkıştırılınca aynı silahla intihar girişiminde bulunan Akif T., yaralandı.

EVİN YAKININDA PUSU KURDU

Olay, dün gece Gediz ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Akif T., daha önce birlikte yaşadığı Şükriye G.'nin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından dün akşam kadının evinin yakınlarına gelerek pusu kurdu. Akif T., evlerine girmeye çalıştıkları sırada Şükriye G. ve oğlu Fatih G.'ye ateş açtı. Anne-oğul, çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Akif T., olayın ardından kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Şükriye G. ve oğlu, olay yerinde sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Şükriye G., buradaki ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Oğlu Fatih G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

SIKIŞTIRILINCA İNTİHARA KALKIŞTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Akif T.'nin Pınarbaşı köyüne gittiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin de desteğiyle Akif T. köyde saklandığı yerde sıkıştırıldı. Yakalanacağını anlayan Akif T., olayda kullandığı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Başından yaralanan Akif T., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Akif T., Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.