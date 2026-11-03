Gediz'de uzaklaştırma kararlı saldırgan anne ve oğluna ateş açtı, ardından intihara kalkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gediz'de uzaklaştırma kararlı saldırgan anne ve oğluna ateş açtı, ardından intihara kalkıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gediz\'de uzaklaştırma kararlı saldırgan anne ve oğluna ateş açtı, ardından intihara kalkıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Gediz'de dün gece, Şükriye G.'nin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Akif T., Umurbey Mahallesi'nde kadına ve oğlu Fatih G.'ye silahla ateş açtı. Ağır yaralanan anne Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, oğlunun durumu iyi. Polis ve jandarmanın Pınarbaşı köyünde sıkıştırdığı şüpheli, tabancayla kendini başından yaraladı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Akif T., daha önce birlikte yaşadığı Şükriye G. ve oğlu Fatih G.'yi silahla yaraladı. Saldırının ardından kaçtığı köyde sıkıştırılınca aynı silahla intihar girişiminde bulunan Akif T., yaralandı.

EVİN YAKININDA PUSU KURDU

Olay, dün gece Gediz ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Akif T., daha önce birlikte yaşadığı Şükriye G.'nin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından dün akşam kadının evinin yakınlarına gelerek pusu kurdu. Akif T., evlerine girmeye çalıştıkları sırada Şükriye G. ve oğlu Fatih G.'ye ateş açtı. Anne-oğul, çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Akif T., olayın ardından kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Şükriye G. ve oğlu, olay yerinde sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Şükriye G., buradaki ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Oğlu Fatih G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

SIKIŞTIRILINCA İNTİHARA KALKIŞTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Akif T.'nin Pınarbaşı köyüne gittiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin de desteğiyle Akif T. köyde saklandığı yerde sıkıştırıldı. Yakalanacağını anlayan Akif T., olayda kullandığı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Başından yaralanan Akif T., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Akif T., Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
Kadına şiddetPınarbaşı3. SayfaKütahyaGüncelGedizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı İstanbul dahil 21 ilde alarm Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm
Sokak ortasında tokat atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı Şu an kulağım duymuyor Sokak ortasında tokat atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Şu an kulağım duymuyor
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
14:07
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:20
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:35:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Gediz'de uzaklaştırma kararlı saldırgan anne ve oğluna ateş açtı, ardından intihara kalkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android