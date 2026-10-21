Sakarya Taraklı\'da itfaiye, motora sıkışan yavru kediyi annesine kavuşturdu

Sakarya Taraklı'da itfaiye, motora sıkışan yavru kediyi annesine kavuşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hacımurat Mahallesi Fatih Sokak'ta kedi sesi duyan otomobil sahibinin ihbarıyla gelen ekipler, yavru kediyi annesinin yanına bıraktı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hacımurat Mahallesi Fatih Sokak'ta E.Ç park halindeki otomobilinin motor bölümünde kedi sesi duydu.
Kediyi bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkaramayan E.Ç 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kedi, annesinin yanına bırakıldı.
Kaynak: AA
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