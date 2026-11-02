Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti - Son Dakika
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Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

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Ayın Biri Kilisesi\'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti
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Ayın Biri Kilisesi\'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan ve halk arasında "Ayın Biri Kilisesi" olarak bilinen Meryem Ana Kilisesi, 1 Kasım'da dilek dilemek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Dileklerinin gerçekleşmesini umut eden çok sayıda kişi, kilise önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Fatih'in Vefa semtinde bulunan Ayın Biri Kilisesi'nde, her ayın ilk günü yaşanan yoğunluk 1 Kasım'da da tekrarlandı. Dilek dilemek ve dua etmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kilisenin yolunu tuttu. Kilise önünde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.

HER AYIN İLK GÜNÜ ZİYARET EDİLİYOR

Halk arasında dileklerin kabul olduğuna inanılmasıyla tanınan kilise, farklı inançlardan ziyaretçileri ağırlıyor. Özellikle her ayın ilk günü ziyaret edilen kiliseye gelenler, sağlık, iş, evlilik ve çeşitli kişisel dilekleri için dua ediyor.

Ayın Biri Kilisesi'nde sürdürülen gelenek kapsamında ziyaretçiler, dileklerini sembolize eden anahtarlar alarak dua ediyor. Dileklerinin gerçekleştiğine inanan bazı ziyaretçiler ise şükranlarını sunmak için kiliseye yeniden geliyor.

DİLEKLERİN SİMGESİ ANAHTAR

Kilisenin en dikkat çekici geleneklerinden biri de anahtar ritüeli. Ziyaretçiler, dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla sembolik anahtarlar alıyor. Dileği gerçekleşenlerin ise anahtarı geri getirdiği anlatılıyor. Yıllardır sürdürülen bu gelenek, kiliseyi İstanbul'un farklı inançlardan insanların bir araya geldiği ziyaret noktalarından biri haline getiriyor.

Meryem AnaİstanbulGüncelFatihSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • FUAT SÖYLER FUAT SÖYLER:
    Batıl inanç.Hurafe.Buna inanan insanlara gerçekten şaşırıyorum. 0 0 Yanıtla
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